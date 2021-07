Tokyo 2020, tre bronzi all’Italia (Di domenica 25 luglio 2021) Altre tre medaglie, tutte di bronzo, per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A vincere sono Elisa Longo Borghini per il ciclismo su strada, Odette Giuffrida nel judo (52kg) e Mirko Zanni per il sollevamento pesi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 25 luglio 2021) Altre tre medaglie, tutte di bronzo, per l’Italia alle Olimpiadi di. A vincere sono Elisa Longo Borghini per il ciclismo su strada, Odette Giuffrida nel judo (52kg) e Mirko Zanni per il sollevamento pesi. L'articolo proviene da Italia Sera.

