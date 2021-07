Tokyo 2020, Mirko Zanni bronzo nel sollevamento pesi (Di lunedì 26 luglio 2021) Arriva la terza medaglia di bronzo per l'Italia ai Giochi nella prima domenica di gare. Merito di Mirko Zanni, che nel sollevamento pesi, categoria -67 kg, alza 322 kg (record italiano) e sale sul podio dietro il cinese Chen ( 332 kg, record olimpico) e il colombiano Mosquera (331 kg). L'azzurro di Pordenone è arrivato a Tokyo forte dell'argento mondiale conquistato quest'anno a Mosca. A Tokyo vive la sua prima esperienza olimpica tra i 'grandi' dopo il bronzo vinto ai Giochi Olimpici Giovanili di Nanchino 2014. L'avventura giapponese è la ciliegina sulla ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 luglio 2021) Arriva la terza medaglia diper l'Italia ai Giochi nella prima domenica di gare. Merito di, che nel, categoria -67 kg, alza 322 kg (record italiano) e sale sul podio dietro il cinese Chen ( 332 kg, record olimpico) e il colombiano Mosquera (331 kg). L'azzurro di Pordenone è arrivato aforte dell'argento mondiale conquistato quest'anno a Mosca. Avive la sua prima esperienza olimpica tra i 'grandi' dopo ilvinto ai Giochi Olimpici Giovanili di Nanchino 2014. L'avventura giapponese è la ciliegina sulla ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - ASaidiani : RT @sportmediaset: Le notizie del giorno?? Tokyo 2020: medaglie di bronzo per Zanni, Longo Borghini e Giuffrida?? - zazoomblog : LIVE – Fognini-Gerasimov tennis Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Gerasimov #tennis #Tokyo -