Tokyo 2020, bronzo per Odette Giuffrida nel judo (Di domenica 25 luglio 2021) Odette Giuffrida vince la medaglia di bronzo nei -52 kg del judo alle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurra, argento a Rio 2016, supera nella finalina l'ungherese Reka Pupp grazie a un ippon conquistando la quarta medaglia italiana in questa edizione dei Giochi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Judo: Lombardo sconfitto nella finale per il bronzo Manuel Lombardo ko nella finale per la medaglia di bronzo nei - 66 kg di judo alle Olimpiadi di Tokyo . Il piemontese cede per un ippon al coreano An Baul chiudendo così il suo torneo al 5° posto.

Tokyo 2020, il programma di domenica 25 luglio - Sportmediaset Sport Mediaset Tokyo 2020, bronzo nel ciclismo per Elisa Longo Borghini Italia a 4 medaglie a Tokyo 2020. Elisa Longo Borghini è di bronzo nella prova in linea di ciclismo su strada. Tokyo 2020, Elisa Longo Borghini bronzo nel ciclismo femminile. A conquistarla è stata la ...

Olimpiadi, Giuffrida bronzo nel judo categoria -52 kg a Tokyo 2020 Odette è inoltre la prima Europea che riesce a salire sul podio olimpico in 2 Olimpiadi nella categoria -52Km. Per la campionessa europea in carica si tratta della seconda medaglia consecutiva ai Gioc ...

