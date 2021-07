Ronaldinho non dimentica: “Guardo sempre il Milan, ha fatto un bel cammino” (Di domenica 25 luglio 2021) “Guardo sempre il Milan, hanno fatto un bel cammino e speriamo il prossimo anno possano fare ancora meglio“. Lo ha detto Ronaldinho, ospite a Taormina per ricevere il “Champion Charity Award” per il suo impegno nel sociale. Appese le scarpette al chiodo, il fuoriclasse brasiliano segue il calcio da tifoso e non è rimasto sorpreso né dalla vittoria dell’Italia a Wembley contro l’Inghilterra padrona di casa, né dal successo dell’Argentina in Brasile coi verdeoro in Coppa America. “Il calcio è così – spiega ai microfoni di Sky Sport – L’Italia ha fatto molto bene, ha una ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) “il, hannoun bele speriamo il prossimo anno possano fare ancora meglio“. Lo ha detto, ospite a Taormina per ricevere il “Champion Charity Award” per il suo impegno nel sociale. Appese le scarpette al chiodo, il fuoriclasse brasiliano segue il calcio da tifoso e non è rimasto sorpreso né dalla vittoria dell’Italia a Wembley contro l’Inghilterra padrona di casa, né dal successo dell’Argentina in Brasile coi verdeoro in Coppa America. “Il calcio è così – spiega ai microfoni di Sky Sport – L’Italia hamolto bene, ha una ...

Advertising

SkySport : Ronaldinho: 'Dybala? Non so cosa farà, basta che sia felice. Mi aspetto molto dal Milan' #SkySport #Ronaldinho… - sportface2016 : #Milan, #Ronaldinho non dimentica: 'Guardo sempre le partite dei rossoneri' - Fprime86 : RT @SkySport: Ronaldinho: 'Dybala? Non so cosa farà, basta che sia felice. Mi aspetto molto dal Milan' #SkySport #Ronaldinho #Dybala #Milan… - ReDeeMcrIeR : RT @SkySport: Ronaldinho: 'Dybala? Non so cosa farà, basta che sia felice. Mi aspetto molto dal Milan' #SkySport #Ronaldinho #Dybala #Milan… - SEMPREFMILAN : RT @SkySport: Ronaldinho: 'Dybala? Non so cosa farà, basta che sia felice. Mi aspetto molto dal Milan' #SkySport #Ronaldinho #Dybala #Milan… -