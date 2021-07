Quasi 600 sanzioni nei primi sei mesi, il bilancio della polizia locale a Monfalcone (Di domenica 25 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Controlli nelle foresterie di Monfalcone, più… Le navi da crociera a Monfalcone, Msc la sceglie al… Nel porto di Trieste oltre 11 ... Leggi su friulioggi (Di domenica 25 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Controlli nelle foresterie di, più… Le navi da crociera a, Msc la sceglie al… Nel porto di Trieste oltre 11 ...

Advertising

LucianoQuaranta : RT @DeskAeronautico: Dopo quasi 600 giorni di chiusura, dal prossimo 26 luglio riapre l'aeroporto di Foggia - zlatanesimo11 : 600 ???? 100 follower in 3 giorni grazie alla guerra generazionale del milan tuider quasi più rubati di quella volta… - PagnaniLola : RT @fulvio_oscar: APPENA IN: Più di 150 persone sono morte e quasi 600 sono state ricoverate in ospedale in Illinois a causa di COVID-19 in… - fulvio_oscar : APPENA IN: Più di 150 persone sono morte e quasi 600 sono state ricoverate in ospedale in Illinois a causa di COVID… - succoallananas : @imfungoo ho letto quasi 600 commenti e non ho trovato nessuno nato il 29 aprile ?? -