Pagelle Roma-Debrecen 5-2: voti e tabellino (Di domenica 25 luglio 2021) La Roma vince e convince nel quarto test stagionale. Allo ‘Stirpe’ la squadra di Josè Mourinho passa in svantaggio contro il Debrecen dopo appena 3? ma trova la forza di reagire e di rimontare fino al 5-2 finale: decidono le reti di Borja Mayoral, Pellegrini, Zaniolo, Dzeko (doppietta). Bene il giovane Nicola Zalewski, autore di un assist splendido e di diverse giocate interessanti. Sorride anche Edin Dzeko che non indossa la fascia da capitano ma si regala due gol importanti per il morale. Oltre ovviamente a Nicolò Zaniolo, autore di uno splendido gol. Roma-Debrecen 5-2 (3? Barany, 27? Mayoral, 31? Pellegrini, 53? ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Lavince e convince nel quarto test stagionale. Allo ‘Stirpe’ la squadra di Josè Mourinho passa in svantaggio contro ildopo appena 3? ma trova la forza di reagire e di rimontare fino al 5-2 finale: decidono le reti di Borja Mayoral, Pellegrini, Zaniolo, Dzeko (doppietta). Bene il giovane Nicola Zalewski, autore di un assist splendido e di diverse giocate interessanti. Sorride anche Edin Dzeko che non indossa la fascia da capitano ma si regala due gol importanti per il morale. Oltre ovviamente a Nicolò Zaniolo, autore di uno splendido gol.5-2 (3? Barany, 27? Mayoral, 31? Pellegrini, 53? ...

Advertising

patriziamolina : Gualtieri da 10 .Il deputato italiano più stimato in Europa .Se Roma perde quest'occasione non si rialzerà più.' (a… - patriziamolina : @gualtierieurope @Ale_Onorato Gualtieri da 10 .Il deputato italiano più stimato in Europa .Se Roma perde quest'occa… - patriziamolina : @francesco_c_69 @marco1963_ @CarloCalenda Gualtieri da 10 .Il deputato italiano più stimato in Europa .Se Roma perd… - infoitsport : Triestina-Roma 0-1, le pagelle: Bove, tecnica e personalità. Zalewski ci mette lo zampino - infoitsport : PAGELLE Triestina-Roma 0-1: voti, tabellino, ammonizioni e gol amichevole 2021 -