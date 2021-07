Olimpiadi, argento per Samele nello scherma. L’Italbasket piega la Germania (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug – Olimpiadi, l‘Italbasket di Meo Sacchetti rimonta la Germania e vince 92-82 nell’ultimo quarto da 24-10. L’Italia cestista tornerà in campo mercoledì contro l’Australia alle 10.20 del mattino. nello scherma, invece, Samele ci porta la prima medaglia d’argento. Olimpiadi, la vittoria delL’Italbasket Finalmente dopo 17 anni di attesa gli azzurri del basket si ripresentano alle Olimpiadi con una vittoria. “Soffrono” per tre quarti contro la Germania ma poi nell’ultimo quarto vincono per 24-10, chiudendo alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug –, l‘Italbasket di Meo Sacchetti rimonta lae vince 92-82 nell’ultimo quarto da 24-10. L’Italia cestista tornerà in campo mercoledì contro l’Australia alle 10.20 del mattino., invece,ci porta la prima medaglia d’, la vittoria delFinalmente dopo 17 anni di attesa gli azzurri del basket si ripresentano allecon una vittoria. “Soffrono” per tre quarti contro lama poi nell’ultimo quarto vincono per 24-10, chiudendo alla ...

