No-vax in piazza: le proteste anti-vaccino (e contro il Green Pass) (Di domenica 25 luglio 2021) «Abbi cura del tuo corpo perché è l’unico posto in cui devi vivere». Oppure, «meglio morire liberi che vivere da schiavi». O ancora, più semplificato, «noi non siamo cavie». A pochi giorni dall’entrata in vigore del Green Pass, esplode in tutta Italia la rabbia dei No-Vax: da Milano a Torino, da Bologna a Roma, da Genova a Lecce, migliaia di persone sono scese in strada per protestare contro il provvedimento. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 luglio 2021) «Abbi cura del tuo corpo perché è l’unico posto in cui devi vivere». Oppure, «meglio morire liberi che vivere da schiavi». O ancora, più semplificato, «noi non siamo cavie». A pochi giorni dall’entrata in vigore del Green Pass, esplode in tutta Italia la rabbia dei No-Vax: da Milano a Torino, da Bologna a Roma, da Genova a Lecce, migliaia di persone sono scese in strada per protestare contro il provvedimento.

