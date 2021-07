'No Green pass', un migliaio di persone sfilano per il centro storico (Di domenica 25 luglio 2021) E' stato un sabato pomeriggio movimentato in centro storico, dove ha preso vita una manifestazione di dissenso contro l'introduzione del Green pass adottata dal Governo nelle scorse ore. Un movimento ... Leggi su modenatoday (Di domenica 25 luglio 2021) E' stato un sabato pomeriggio movimentato in, dove ha preso vita una manifestazione di dissenso contro l'introduzione deladottata dal Governo nelle scorse ore. Un movimento ...

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - VittorioSgarbi : Il Green Pass è una fascistata arcaica. @stampasgarbi - borghi_claudio : Onesta e sincera intervista a @matteosalvinimi oggi sul Corriere - MauroCobau : RT @marco_sampietro: Green pass, Paragone: 'Protesta è vento nuovo, crescerà'. In realtà il vento era una flatulenza proveniente dalla test… - videomotorsIT : Green Pass per i trasporti: per ora non è obbligatorio // -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Le Regioni che non temono la zona gialla: dove le terapie intensive sono vuote Accanto alle informazioni sull'utilizzo del green pass , sono stati presentati i criteri che saranno adottati per il passaggio di colorazione delle Regioni. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ...

Green pass, se l'ok ai centri commerciali nasce a Tokyo. E muore (forse) a Berlino Roma, Berlino, Tokyo. Un filo rosso, tanto invisibile quanto robusto, unisce queste tre capitali . Con un unico comun denominatore: l'emergenza. Declinata in ogni suo ambito: economico, finanziario, ...

La morale du Green Pass Il Post In Italia feste e proteste, mentre i non vaccinati muoiono DATI Si tratta, quasi sempre, di non vaccinati che hanno contratto il coronavirus. Chi non si vaccina si ammala e muore con maggior frequenza. È tutto messo nero su bianco nel bollettino di sorveglianza in ...

Prova di forza di Draghi con il metodo Bergoglio A nove anni dal discorso del whatever it takes un’altra prove di forza di Mario Draghi che pare seguire il metodo gesuita di Papa Bergoglio. Così Draghi ha deciso su vaccini, Green pass e riforma dell ...

