Mercato Inter | su Nandez la fretta di Inzaghi Ecco l' ultimo nodo

(Di domenica 25 luglio 2021) ... al contrario, la richiesta fatta alla società è chiara: arruolare il dopo - Hakimi già a inizio mese, per poter inserirlo al meglio in vista dell'esordio stagionale il 21' , scrive il quotidiano. E ...

Advertising

TMit_news : Siamo solo all'inizio del #mercato ma, pur senza Hakimi, il valore della rosa dell'Inter, contando i rientri ?????, r… - sportmediaset : #Inter, l'ad Antonello: 'Obiettivo risparmiare 325 milioni dal costo dell'organico'. #SportMediaset - DiMarzio : #Inter, da #Bellerin a #Telles: #Marotta fa il punto sul mercato nerazzurro - vivoperlinter : ??? Nandez e la fretta di Inzaghi ?? - infoitsport : Inter, casting quarta punta: mercato o risorsa interna? Raspadori in pole – TS -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Inter

Cittaceleste.it

: tanta voglia di Nandez . L'uruguayano resta in cima ai pensieri dell'e del tecnico Inzaghi. La Gazzetta dello Sport aggiorna oggi sui passi di una trattativa infinita e che ...NAPOLI PETAGNANAPOLI PETAGNA - Spiega ' Il Corriere dello Sport ': ' L'vuole Andrea Petagna. Anzi lo vorrebbe in prestito, al massimo con diritto di riscatto: il Napoli, però, ...Sul "Corriere dello Sport", oggi in edicola, tiene banco il mercato dell'Inter. I nerazzurri lavorano sulle uscite: Nainggolan al Cagliari ...Per Nahitan Nandez, c’è l’intento di arrivare a un punto d’incontro quanto prima. C’è ancora una distanza di circa 800mila euro. Il desiderio per il futuro resterebbe comunque Giacomo Raspadori, che p ...