(Di domenica 25 luglio 2021) MILANO - Giuseppeha recentemente parlato della riapertura deglial 50% per la prossima stagione, una decisione che ha analizzato dettagliatamente. In una recentevista l'...

FBiasin : #Marotta: "Riapertura impianti al 50%? Con il distanziamento la capienza verrebbe ridotta al 25/30%. Sarebbe utile… - sportli26181512 : Stadi, Marotta: 'Rivedere la norma sul distanziamento': L'amministratore delegato nerazzurro propone di eliminare i… - sportli26181512 : #Marotta: 'No al distanziamento negli stadi. #Inter, persi 120 milioni': L'amministratore delegato dei campioni d'I…

...tutela per tutti - aggiunge - Con illa capienza, prevista al 50%, verrebbe ridotta al 25/30%. Questa situazione provocherebbe un danno considerevole alle casse dei club ".: "...'Eliminiamo ildi un metro', tenendo conto delle esigenze delle società, propone una soluzione alternativa: 'So che il presidente Dal Pino si sta impegnando in questi giorni ...Intervenuto ai microfoni dell'ANSA, Giuseppe Marotta ha detto la sua sull'ultimo provvedimento approvato dal Governo sul Green Pass. Di seguito le parole dell'amministratore ...L'Ad dell'Inter suggerisce: "Teniamo obbligatorio solo il Green Pass oppure danni per i club, noi abbiamo perso 120 milioni di euro" ...