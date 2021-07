LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: azzurre eliminate ai quarti di finale, Corea del Sud superiore (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.26 Con l’eliminazione dell’Italia termina anche la nostra DIRETTA LIVE, OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di queste sfide e vi augura un buon proseguimento di giornata col programma olimpico. 07:25 Le azzurre sono salite di colpi rispetto a quanto visto nelle ultime uscite qui a Tokyo, ma non è bastato contro una Corea di fatto imbattile, le asiatiche viaggiano spedite verso l’ennesima medaglia d’oro della propria storia. 07:24 La Corea non sbaglia, chiude a 56 punti e relega un severo, ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.26 Con l’eliminazione dell’Italia termina anche la nostra, OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di queste sfide e vi augura un buon proseguimento di giornata col programma olimpico. 07:25 Lesono salite di colpi rispetto a quanto visto nelle ultime uscite qui a, ma non è bastato contro unadi fatto imbattile, le asiatiche viaggiano spedite verso l’ennesima medaglia d’oro della propria storia. 07:24 Lanon sbaglia, chiude a 56 punti e relega un severo, ...

