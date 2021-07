La destra e i no-vax | una foto per capire L’analisi di Carone

(Di domenica 25 luglio 2021) L’essenziale è invisibile agli occhi, diceva “Il piccolo principe”. Eppure, i nostri politici ci hanno abituato da tempo a cercare – nella loro bulimia comunicativa – un non detto, un sottinteso, un implicito deducibile. Cercare di smascherare eventuali messaggi subliminali o nascosti diventa la strada per decifrare (presunte) intenzioni e obiettivi inconfessabili o semplicemente non dichiarati apertamente. Lacon cui Matteo Salvini risponde (implicitamente, appunto) alle parole fortissime di Mario Draghi sull’importanza di vaccinarsi ne è un esempio lampante. Apparentemente, è solo una delle tantea cui il leader della Lega ci ha abituato: tra ...

Advertising

Bettabetta59 : RT @Gigadesires: Primi 10 minuti del #TgLuce5: - vaccinare i giovani, da loro verrà la salvezza. - vaccinare gli studenti. - Confindustria… - car13579 : @NonRicordarMi @giuslit Semplice non la pensi come vogliono loro quindi sei automaticamente un fascista nazionalist… - ADAM05081988 : RT @Gigadesires: Primi 10 minuti del #TgLuce5: - vaccinare i giovani, da loro verrà la salvezza. - vaccinare gli studenti. - Confindustria… - Bobbio65M : RT @Gigadesires: Primi 10 minuti del #TgLuce5: - vaccinare i giovani, da loro verrà la salvezza. - vaccinare gli studenti. - Confindustria… - Alessan41376558 : RT @Gigadesires: Primi 10 minuti del #TgLuce5: - vaccinare i giovani, da loro verrà la salvezza. - vaccinare gli studenti. - Confindustria… -

Ultime Notizie dalla rete : destra vax

La Repubblica

I no, che hanno protestato contro il green pass , si sono appropriati di quel marchio ... c'erano tutti i più importanti esponenti locali dell'estrema. E dopo le prime condanne da parte ...Luca Zaia: "Cacciando i medici no, rimarremmo senza"/ "Manca personale" CESARE DAMIANO (PD): 'I ... "Libertà passa acol Covid"/ Veneziani "sinistra sempre tentata dal bavaglio"Le restrizioni paragonate a una dittatura, i vaccini considerati un'imposizione, l'estensione del green pass come il nazismo e i non ...Il monito di Draghi sulla vaccinazione sta dando un effetto riconoscibile sulla campagna vaccinale. D’altronde, un ex banchiere centrale sa meglio di tutti che talvolta comunicare impatta più di un at ...