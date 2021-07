Inter | Pinamonti | “Stiamo iniziando a capire quel che vuole Inzaghi”

(Di domenica 25 luglio 2021) “Sta andando tutto bene. C’è tanta stanchezza perché come sempre nei ritiri si lavora molto, peròlavorando bene e siamo contenti.lo cheil mister. Siamo pronti per avvicinarci al campionato. Il modulo sul qualelavorando è lo stesso dell’anno scorso, quindi certe cose sono simili. In più il mister ci sta spiegando i suoi concetti che piano, pianoassimilando emigliorando giorno dopo giorno. Sono passati 4, 5 anni da quando ero aggregato, ero più giovane e meno maturo: ...

L'farà poi il suo esordio in campionato il prossimo 21 agosto alle ore 18.30 contro il Genoa. ... Di, in scivolata, il poker su un altro cross basso dell'ex esterno dell'Hellas Verona, ...Calciomercato/ Nerazzurri sempre sulle tracce di Denzel Dumfries La sfida ha avuto un ... grande protagonista della scorsa annata con alcune marcature decisive in ottica tricolore,e ...ROMA, 25 LUG - Inter a valanga nell'amichevole contro i dilettanti della Pergolettese. I campioni d'Italia si sono imposti per 8-0 nel match organizzato all'ultimo momento per via della mancata partec ...La Fiorentina di Italiano è scesa in campo contro il Foligno con lo spirito giusto. La sfida è terminata 11-0 per i viola, con ben sette gol arrivati dall’estro dell’attacca ...