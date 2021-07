Incendi in Sardegna, vasto rogo nell’Oristanese: case evacuate e Canadair in azione (Di domenica 25 luglio 2021) In Sardegna i vigili del fuoco sono impegnati da ieri nel contrasto ad un vasto Incendio boschivo nell’Oristanese. Partito dal territorio di Bonarcado, e alimentato dal forte, si è propagato fino a Cuglieri, dove stanotte 40 persone sono state evacuate da una casa di cura lambita dalle fiamme, e all’abitato di Santu Lussurgiu, dove sono state allontanate precauzionalmente 60 famiglie dalle proprie abitazioni. Attualmente stanno operando per l’estinzione dell’Incendio 10 squadre con 30 automezzi per l’antIncendio boschivo, col supporto aereo di cinque ... Leggi su italiasera (Di domenica 25 luglio 2021) Ini vigili del fuoco sono impegnati da ieri nel contrasto ad uno boschivo. Partito dal territorio di Bonarcado, e alimentato dal forte, si è propagato fino a Cuglieri, dove stanotte 40 persone sono stateda una casa di cura lambita dalle fiamme, e all’abitato di Santu Lussurgiu, dove sono state allontanate precauzionalmente 60 famiglie dalle proprie abitazioni. Attualmente stanno operando per l’estinzione dell’o 10 squadre con 30 automezzi per l’anto boschivo, col supporto aereo di cinque ...

Advertising

nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - nicola_pinna : Il disastro del fuoco oggi nel cuore della #Sardegna. La distesa delle fiamme vista dall’elicottero della Forestale… - insopportabile : Un caldo irreale in una Sardegna ferita dagli incendi. Stanotte sarà una lunga notte per tanti miei conterranei. :( - PrimaCommunica2 : Incendi Sardegna: evacuate un centinaio di persone nell’oristanese. Allarme anche in Gallura e nuorese - Nom1_Cognom1 : RT @Adnkronos: Incendi in #Sardegna, vasto rogo nell'Oristanese: case evacuate e Canadair in azione. -