Il giornalista contro un azzurro: "Non sa fare niente!" (Di domenica 25 luglio 2021) Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione "Tutti in ritiro". Ecco quanto evidenziato: "Ho parlato con l’agente di Elmas e gli ho chiesto quale fosse il ruolo del suo assistito, dato che a Napoli non sappiamo ancora qual è il vero ruolo di Elmas, mi ha risposto che lui si trova bene nel ruolo di mezz'ala. Partiamo dal presupposto che gli agenti sono una schifezza e siamo tutti d’accordo, ma a chi dobbiamo chiedere in che ruolo gioca sto ragazzo. A Napoli Elmas è sostituibile, ha qualità non è scarso ma al Napoli non serve. Non ha cambio di passo nell’uno contro uno non sa fare niente. A questo punto mi ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 25 luglio 2021) Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione "Tutti in ritiro". Ecco quanto evidenziato: "Ho parlato con l’agente di Elmas e gli ho chiesto quale fosse il ruolo del suo assistito, dato che a Napoli non sappiamo ancora qual è il vero ruolo di Elmas, mi ha risposto che lui si trova bene nel ruolo di mezz'ala. Partiamo dal presupposto che gli agenti sono una schifezza e siamo tutti d’accordo, ma a chi dobbiamo chiedere in che ruolo gioca sto ragazzo. A Napoli Elmas è sostituibile, ha qualità non è scarso ma al Napoli non serve. Non ha cambio di passo nell’unouno non saniente. A questo punto mi ...

Advertising

Destradipopolo : “MI AIZZAVANO CONTRO BAMBINI DI 7 ANNI”: L’AGGUATO #novax A #FIRENZE CONTRO IL GIORNALISTA TOMMASI VIOLENZE E INTI… - CesareInvictus : In sostanza questo ex giornalista 'di sinistra '' dice che bisogna abolire il criminale embargo contro Cuba non per… - SimoneDC75 : RT @AntoneloFoti: Proteste contro il green pass: aggredito il giornalista Saverio Tommasi - AnnaritaNinni : RT @AntoneloFoti: Proteste contro il green pass: aggredito il giornalista Saverio Tommasi - TEQUILA60502393 : @Gigadesires @barbarab1974 2 minuti fa stavo guardando tg4, la giornalista avvelenata ha intervistato guzzanti,con… -