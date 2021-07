Green Pass: da agosto obbligatorio su treni, aerei e navi (Di domenica 25 luglio 2021) Al momento il Green Pass, o certificazione verde Covid-19, non è richiesto per gli spostamenti tra regioni, in quanto tutta Italia è zona bianca e non ci sono zone arancioni o rosse. Tuttavia presto le regole potrebbero cambiare. Nulla è stato ancora deciso, ma l’ipotesi è che presto Green Pass sarà obbligatorio per salire su treni a lunga percorrenza, navi, aerei e pullman. Per l’accesso a questi e ad altri luoghi a rischio affollamento e contagio, bisognerà dunque dimostrare di essere vaccinati, aver fatto un tampone con esito negativo nelle ultime 48 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 luglio 2021) Al momento il, o certificazione verde Covid-19, non è richiesto per gli spostamenti tra regioni, in quanto tutta Italia è zona bianca e non ci sono zone arancioni o rosse. Tuttavia presto le regole potrebbero cambiare. Nulla è stato ancora deciso, ma l’ipotesi è che prestosaràper salire sua lunga percorrenza,e pullman. Per l’accesso a questi e ad altri luoghi a rischio affollamento e contagio, bisognerà dunque dimostrare di essere vaccinati, aver fatto un tampone con esito negativo nelle ultime 48 ...

