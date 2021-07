Due morti annegati in Liguria per il mare mosso (Di domenica 25 luglio 2021) Due uomini sono morti in mare in Liguria, dove la costa è battuta da una forte mareggiata, in due distinti tratti del litorale di Savona. Si tratta di due vacanzieri che si sono gettati in acqua ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) Due uomini sonoinin, dove la costa è battuta da una forteggiata, in due distinti tratti del litorale di Savona. Si tratta di due vacanzieri che si sono gettati in acqua ...

Per saziare la fame (vera e di libertà), i cubani dovrebbero mangiarsi l'embargo ... ha visto in questi mesi correre il sangue in Colombia (almeno un centinaio di morti e più di 400 "... Quello marcato dal sovrapporsi di due contrapposti e, al tempo stesso, interdipendenti dogmi . Il ...

Due morti annegati in Liguria per il mare mosso Due uomini sono morti in mare in Liguria, dove la costa è battuta da una forte mareggiata, in due distinti tratti del litorale di Savona. Si tratta di due vacanzieri che si sono gettati in acqua ...

