Detti | solo 6° nei 400 stile libero “Che peccato | un’occasione buttata”

Advertising

ReTwitStorm_ita : RT @thomasxshelbyy: ok adesso realmente buonanotte solo a gabriele detti cuore di panna #giochiolimpici - OA_Sport : #NUOTO Gabriele Detti solo 6° nei 400 sl, solo Martinenghi si salva #Tokyo2020 - nmagstars : Olimpiadi, nuoto: Detti solo 6° nella finale dei 400 stile libero - Orobriele : Delusione invece dalla vasca, con Gabriele Detti che non va oltre al 6º posto, nettamente sottotono anche Alberto R… - BQuest_SHIPsCo_ : RT @Italpress: Detti solo sesto nei 400 “Niente scuse, occasione buttata” -

Ultime Notizie dalla rete : Detti solo

Delusione per l'azzurro Gabriele, bronzo a Rio 2016, che ha chiuso sesto in 3.44.88.Grande delusione per l'Italia,sesto Gabrielecon 3'44''88. Nell'altra finale, quella dei 400 misti uomini, altra delusione dell'Italia per l'ottavo posto di Razzetti con 4'11''32, tanto ...Prima giornata di semifinali e finali che non hanno sorriso più di tanto ai colori azzurri nel nuoto in corsie. Nell'Aquatics Centre di Tokyo, sede delle Olimpiadi per la specialità, i risultati non s ...Oro al baby tunisino Hafnaoui. L’azzurro: “Mi dispiace, avrei voluto fare di più”. Argento all’australiano McLoughlin, bronzo all’americano Smith ...