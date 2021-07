(Di domenica 25 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - nel programma mattutino (notte in Italia) della seconda giornata delle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurro del nuoto ha chiuso "...

Nella notte italiana c'è il sorriso della nazionale femminile di pallavolo, partita alla grande, ma è successo molto altro dal basket 3x3 alla pallanuoto fino alla delusione di Gabriele Detti nei 400 stile libero: ecco il riassunto delle gare della notte a cura dei nostri inviati a Tokyo.TOKYO (GIAPPONE) - Delusione Detti, Settebello e Italvolley donne partono bene nel programma mattutino (notte in Italia) della seconda giornata delle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurro del nuoto ha chiuso "solo" sesto nella ... Nella notte italiana è arrivata da Tokyo la prima grande delusione con Gabriele Detti che nella finale dei 400 stile libero è arrivato solo sesto. La medaglia d'oro è andata al tunisino Ahmed Hafnaoui ...