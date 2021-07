"Cosa si sperava su di lei in via Arenula". Cartabia, pesante retroscena dietro la sua ascesa (Di domenica 25 luglio 2021) Marta Cartabia, 58 anni, professoressa di diritto costituzionale in Italia, in America, nel mondo, e non è un modo di dire. Inserita nelle commissioni internazionali al più alto livello. Se ci fosse un ranking dei giuristi come per i tennisti se la giocherebbe tra i primi dieci. Presidente della Corte Costituzionale fino a settembre dl 2020, prima donna dopo 45 uomini, ora ministra (così la chiama Mario Draghi, ipse dixit) della Giustizia. Chi è davvero, al di là del curriculum regale? Il nome è quello che ci meritiamo nella prova. La Marta del Vangelo è quella che fa, mette in tavola, provoca Gesù Cristo facendolo piangere, fino a spedirlo a far risorgere Lazzaro. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Marta, 58 anni, professoressa di diritto costituzionale in Italia, in America, nel mondo, e non è un modo di dire. Inserita nelle commissioni internazionali al più alto livello. Se ci fosse un ranking dei giuristi come per i tennisti se la giocherebbe tra i primi dieci. Presidente della Corte Costituzionale fino a settembre dl 2020, prima donna dopo 45 uomini, ora ministra (così la chiama Mario Draghi, ipse dixit) della Giustizia. Chi è davvero, al di là del curriculum regale? Il nome è quello che ci meritiamo nella prova. La Marta del Vangelo è quella che fa, mette in tavola, provoca Gesù Cristo facendolo piangere, fino a spedirlo a far risorgere Lazzaro. ...

dampyrella : RT @RizzoGiov: @cinziaberardi1 @vaniacavi @giulianol #draghidimettiti sarà anche politicamente non esperto, ma l’uscita sapeva cosa avrebbe… - yucd53250131 : RT @_ThousandN: Con Chiellini, dopo Buffon, giubilato, e Donnarumma bloccato, aumentano gli interrogativi su cosa aveva in mentre Paratici… - vaniacavi : RT @RizzoGiov: @cinziaberardi1 @vaniacavi @giulianol #draghidimettiti sarà anche politicamente non esperto, ma l’uscita sapeva cosa avrebbe… - RizzoGiov : @cinziaberardi1 @vaniacavi @giulianol #draghidimettiti sarà anche politicamente non esperto, ma l’uscita sapeva cos… - Domenico1oo777 : RT @_ThousandN: Con Chiellini, dopo Buffon, giubilato, e Donnarumma bloccato, aumentano gli interrogativi su cosa aveva in mentre Paratici… -