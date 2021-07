Continua il tour dei camper vaccinali, ecco il calendario (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua il tour dei camper della Salute nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 dell’Asl di Avellino. Due le unità mobili che faranno tappa nei comuni irpini per raggiungere i cittadini, con il supporto delle amministrazioni comunali, allo scopo di convincere anche gli indecisi a vaccinarsi. Tutti i residenti in provincia di Avellino, a partire dai 12 anni, potranno presentarsi presso i Comuni individuati dall’Asl, muniti di tessera sanitaria e senza prenotazione, per effettuare la vaccinazione anti-covid, fino ad esaurimento posti disponibili. Di seguito il programma: Martedì 27 luglio?dalle ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoildeidella Salute nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 dell’Asl di Avellino. Due le unità mobili che faranno tappa nei comuni irpini per raggiungere i cittadini, con il supporto delle amministrazioni comunali, allo scopo di convincere anche gli indecisi a vaccinarsi. Tutti i residenti in provincia di Avellino, a partire dai 12 anni, potranno presentarsi presso i Comuni individuati dall’Asl, muniti di tessera sanitaria e senza prenotazione, per effettuare la vaccinazione anti-covid, fino ad esaurimento posti disponibili. Di seguito il programma: Martedì 27 luglio?dalle ...

