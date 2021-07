Al Bano Carrisi | chi sono i figli del cantante pugliese

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 luglio 2021) Alè conosciuto nel mondo dello spettacolo per aver scritto parte della storia della musica italiana. Nato il 20 maggio del 1943 a Cellino San marco ha fatto sognare milioni di persone con la sua musica. L’artista, oggi, sarà uno degli ospiti di Domenica IN, il noto salotto di Mara Venier. Ripercorrerà la sua incredibile carriera e.di successo sia per il duo con la sua ex moglie Romina Power e sia per le sue formidabili canzoni, Al, è uno splendido padre di sei. Dal matrimonio con Romina è nata nel 1970 la loro primogenita Ylenia che, purtroppo, è scomparsa nel nulla il ...