Voli di Stato, archiviato il procedimento su Salvini (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Tribunale di Roma (collegio per i reati ministeriali) ha accolto le richieste della procura: archiviazione per Matteo Salvini. Da ministro dell’Interno, hanno stabilito i giudici, non ha commesso abusi volando con mezzi del Dipartimento di Pubblica Sicurezza o dei Vigili del Fuoco. Escono indenni anche i funzionari che avevano approvato le richieste del Viminale. “Tutto in regola, nessuna ombra”, sottolinea la Lega, che aggiunge: “Nel maggio 2019 ci fu una campagna mediatica molto aggressiva contro Salvini, accusato di utilizzare gli aerei della Polizia: ora, dopo la Procura, anche i giudici Marcella Trovato e Chiara Gallone il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Tribunale di Roma (collegio per i reati ministeriali) ha accolto le richieste della procura: archiviazione per Matteo. Da ministro dell’Interno, hanno stabilito i giudici, non ha commesso abusi volando con mezzi del Dipartimento di Pubblica Sicurezza o dei Vigili del Fuoco. Escono indenni anche i funzionari che avevano approvato le richieste del Viminale. “Tutto in regola, nessuna ombra”, sottolinea la Lega, che aggiunge: “Nel maggio 2019 ci fu una campagna mediatica molto aggressiva contro, accusato di utilizzare gli aerei della Polizia: ora, dopo la Procura, anche i giudici Marcella Trovato e Chiara Gallone il ...

