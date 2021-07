Voghera, in piazza la manifestazione contro l’assessore Adriatici: «Assassino, vogliamo giustizia» (Di sabato 24 luglio 2021) È cominciata alle 17 di oggi 24 luglio, in piazza Meardi a Voghera, la manifestazione a sostegno del 39enne Youns El Bossettaoui, detto Musta, ucciso tra martedì 20 e mercoledì 21 luglio dalla pistola dell’assessore comunale Massimo Adriatici. Gli organizzatori (il collettivo NSI – Noi siamo idee) hanno definito la manifestazione «statica e pacifica», ma l’attenzione è alta. L’obiettivo degli organizzatori, come si legge nel comunicato che ha anticipato l’evento, è appunto quello di protestare contro la giunta comunale di Adriatici. Da un video che è ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) È cominciata alle 17 di oggi 24 luglio, inMeardi a, laa sostegno del 39enne Youns El Bossettaoui, detto Musta, ucciso tra martedì 20 e mercoledì 21 luglio dalla pistola delcomunale Massimo. Gli organizzatori (il collettivo NSI – Noi siamo idee) hanno definito la«statica e pacifica», ma l’attenzione è alta. L’obiettivo degli organizzatori, come si legge nel comunicato che ha anticipato l’evento, è appunto quello di protestarela giunta comunale di. Da un video che è ...

