Una Vita, anticipazioni dal 26 al 30 luglio: Felipe e Genoveva sempre più distanti (Di sabato 24 luglio 2021) anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 26 al 30 luglio 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Felipe vorrebbe andare a Cuba da Santiago-Israel, ma Genoveva glielo impedisce. Dalla morte di Marcia i due sono sempre più ai ferri corti. Agustina rivela a Fabiana che sta per lasciare il quartiere. Camino torna ad Acacias, ma sembra aver perso di nuovo la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 24 luglio 2021)settimanali “Una”, puntate dal 26 al 302021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10?vorrebbe andare a Cuba da Santiago-Israel, maglielo impedisce. Dalla morte di Marcia i due sonopiù ai ferri corti. Agustina rivela a Fabiana che sta per lasciare il quartiere. Camino torna ad Acacias, ma sembra aver perso di nuovo la Articolo completo: dal blog SoloDonna

