Tokyo 2020, Samele in finale sciabola: sono due le medaglie azzurre (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo Vito Dell’Aquila, in corsa per l’oro nel taekwondo, l’Italia si assicura una seconda medaglia a Tokyo 2020 con Luigi Samele. Undicesimo del ranking, l’azzurro è in finale nella sciabola individuale maschile ai Giochi: ha battuto in semifinale 15-12 lo schermitore della Corea del Sud, Kim Jung-hwan, numero 15 del ranking. Samele ha vinto in rimonta dal 6-12 ha piazzato nove stoccate consecutive per aggiudicarsi un posto in finale dove sfiderà il campione olimpico di Londra 2012 e Rio 2016, l’ungherese Aron Szilagyi. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo Vito Dell’Aquila, in corsa per l’oro nel taekwondo, l’Italia si assicura una seconda medaglia acon Luigi. Undicesimo del ranking, l’azzurro è innellaindividuale maschile ai Giochi: ha battuto in semi15-12 lo schermitore della Corea del Sud, Kim Jung-hwan, numero 15 del ranking.ha vinto in rimonta dal 6-12 ha piazzato nove stoccate consecutive per aggiudicarsi un posto indove sfiderà il campione olimpico di Londra 2012 e Rio 2016, l’ungherese Aron Szilagyi. L'articolo proviene da Sbircia la ...

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - greenMe_it : Tokyo 2020, un altro azzurro in finale! Luigi Samele in lotta per l’oro nella sciabola - pat_marro : RT @CCIAARIVLIG: Complimenti alla nostra collega Enrica Berlingeri giudice di gara a #tokio2020 -