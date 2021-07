Tokyo 2020, emozione Samele: lacrime e gioia nel collegamento con la famiglia – Video (Di sabato 24 luglio 2021) lacrime e gioia per la medaglia d’argento nella sciabola individuale ai Giochi di Tokyo 2020, Luigi Samele. L’azzurro, in collegamento con la ‘dark room’ di Casa Italia, ha ricevuto la sorpresa di un collegamento Video in diretta con la sua famiglia, si è commosso fino alle lacrime ed ha gioito mostrando la medaglia d’argento. “Grazie mille, è bellissimo, che sorpresa, vi voglio bene. Ci credete voi? Io ancora faccio fatica”, ha detto Samele rivolgendosi ai genitori, i fratelli e i nipotini, che gli hanno ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 luglio 2021)per la medaglia d’argento nella sciabola individuale ai Giochi di, Luigi. L’azzurro, incon la ‘dark room’ di Casa Italia, ha ricevuto la sorpresa di unin diretta con la sua, si è commosso fino alleed ha gioito mostrando la medaglia d’argento. “Grazie mille, è bellissimo, che sorpresa, vi voglio bene. Ci credete voi? Io ancora faccio fatica”, ha dettorivolgendosi ai genitori, i fratelli e i nipotini, che gli hanno ...

