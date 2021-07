TFA sostegno VI ciclo | nuovi bandi | ecco Università dell’Aquila IN AGGIORNAMENTO

(Di sabato 24 luglio 2021) TFAVI: il Ministero ha pubblicato il decreto n. 675 del 6 luglio con cui si attiva il nuovodi specializzazione per il conseguimento del titolo utile per l'insegnamento sui posti dileche attivano il corso e man mano le pagine aggiornate, in cui saranno pubblicati icon relativa scadenza di presentazione della domanda (la scadenza dipende dalle singole). L'articolo TFAVI...

tweet Il Decreto ministeriale 755 del 6 luglio ha autorizzato l'avvio del VI ciclo del. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per ilper i giorni 20, 23, 24 e 30 settembre 2021 . In particolare: 20 ...VI ciclo In queste ore le Università di molte città italiane stanno provvedendo a pubblicare i bandi per il VI e ultimo ciclo di, il Tirocinio formativo abilitante relativo alla ...Tutti i numeri per le immissioni in ruolo 2021/22: distribuzione dei posti tra regioni e classi di concorso, differenze rilevanti.TFA Sostegno VI ciclo: i bandi delle università siciliane e le info per partecipare. Scadenze, requisiti e modalità di iscrizione alle prove di ammissione.