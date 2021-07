Scoperto un market della droga a Ostia (Di sabato 24 luglio 2021) Scoperto market della droga a Ostia: banda spacciava cocaina e crack arrestati 4 soggetti tutti originari della Capitale I Carabinieri della Compagnia di Ostia, hanno Scoperto un market della droga al termine di articolata attività di indagine coordinata del pool della Procura della Repubblica di Roma diretto dal Procuratore Aggiunto Dottor Giovanni Conzo, unitamente alla Leggi su periodicodaily (Di sabato 24 luglio 2021): banda spacciava cocaina e crack arrestati 4 soggetti tutti originariCapitale I CarabinieriCompagnia di, hannounal termine di articolata attività di indagine coordinata del poolProcuraRepubblica di Roma diretto dal Procuratore Aggiunto Dottor Giovanni Conzo, unitamente alla

Advertising

ilmetropolitan : ????#Ostia (Rm), scoperto market della #droga, #banda spacciava #cocaina e #crack - - UmbertoFaraglia : SCOPERTO MARKET DELLA DROGA,SGOMINATA LA BANDA CHE SPACCIAVA COCAINA E C... - ilfaroonline : Viavai sospetto in un appartamento Ater di Ostia: scoperto market della droga - CasilinaNews : Scoperto market della droga a #Ostia: sgominata banda che spacciava nelle case popolari - infoitinterno : Roma, scoperto market droga a Ostia: smantellata banda che spacciava in case popolari -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto market Ostia, scoperto market della droga, quattro ai domiciliari: vedette anche sui monopattini Un market della droga, con base in un appartamento di proprietà dell'Ater - Comune di Roma, assegnato a un inquilino legato al gruppo criminale e a pochi passi da piazza Gasparri , a Ostia. A scoprirlo i ...

Terni, arrestato mentre cede eroina a due ragazze Durante la Perquisizione i finanziari hanno scoperto che in casa gestiva un vero e proprio mini - market della droga. Sono stati sequestrati 24 grammi di eroina, 6 di hashish, circa 3 di cocaina, un ...

Ostia, scoperto market della droga, quattro ai domiciliari: vedette anche sui monopattini Corriere della Sera Calabria. 136 positivi in più rispetto a ieri In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 977741 (+2.251). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 70106 (+136) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi ...

Ostia (Rm), scoperto market della droga, banda spacciava cocaina e crack I Carabinieri della Compagnia di Ostia, al termine di articolata attività di indagine coordinata del pool della Procura della Repubblica di Roma ...

Undella droga, con base in un appartamento di proprietà dell'Ater - Comune di Roma, assegnato a un inquilino legato al gruppo criminale e a pochi passi da piazza Gasparri , a Ostia. A scoprirlo i ...Durante la Perquisizione i finanziari hannoche in casa gestiva un vero e proprio mini -della droga. Sono stati sequestrati 24 grammi di eroina, 6 di hashish, circa 3 di cocaina, un ...In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 977741 (+2.251). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 70106 (+136) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi ...I Carabinieri della Compagnia di Ostia, al termine di articolata attività di indagine coordinata del pool della Procura della Repubblica di Roma ...