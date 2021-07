Roma Prima litiga con la compagna | poi aggredisce a calci e pugni i poliziotti e distrugge l’auto di servizio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 luglio 2021) Una lite furiosa con il compagno, tanto violenta da aver paura della reazione dell’uomo: per questo la giovane, una ragazza residente in via Fabriano, ha chiamato il suo ex fidanzato, spaventata, raccontandogli di essere preoccupata perché era rimasto nel cortile condominiale. L’ex ha allora avvertito la polizia, che è intervenuta rapidamente per calmare gli animi. Quando idella Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, e del IV Distretto San Basilio, diretto da Eugenio Ferraro, sono arrivati in via Fabriano, in zona San Basilio, M.T., 30enneno, era seduto, in evidente stato di ebbrezza, su un muretto davanti al palazzo della ...