Riprese ancora in corso per Euphoria 2, Zendaya anticipa una stagione “devastante” (Di sabato 24 luglio 2021) Euphoria 2 sarà “devastante”, parola della protagonista Zendaya. Creato da Sam Levinson, il teen drama della HBO ha fatto vincere all’attrice 24enne un Emmy Award per la sua straziante interpretazione di Rue, un’adolescente tossicodipendente in via di guarigione. Sono passati due anni dalla messa in onda della prima stagione, e per allietare l’attesa, la rete via cavo ha realizzato due episodi “ponte” per raccontare cos’è successo a Rue e a Jules dopo la loro separazione. Le Riprese di Euphoria 2 sono iniziate solo da poco e sono attualmente in corso. Tra un ciak ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 luglio 2021)2 sarà “”, parola della protagonista. Creato da Sam Levinson, il teen drama della HBO ha fatto vincere all’attrice 24enne un Emmy Award per la sua straziante interpretazione di Rue, un’adolescente tossicodipendente in via di guarigione. Sono passati due anni dalla messa in onda della prima, e per allietare l’attesa, la rete via cavo ha realizzato due episodi “ponte” per raccontare cos’è successo a Rue e a Jules dopo la loro separazione. Ledi2 sono iniziate solo da poco e sono attualmente in. Tra un ciak ...

