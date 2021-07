Phisikk du role – Vaccine oblige | in guerra con l’Alpino

Leggi su formiche

(Di sabato 24 luglio 2021) Gli osservatori più occhiuti hanno messo in rilievo uno scarto “politico” nelle battute di Draghi a commento del “green pass” appena deliberato dal consiglio dei ministri. Forte e monitoria è apparsa la sua tranciante bocciatura dei sostenitori del no vax, appellanti “dell’invito alla morte”. E non si è mancato di ricordare che in quella pattuglia si situerebbe anche un pezzo dei sostenitori del suo governo, più o meno combaciante con la Lega di Salvini, il quale ultimo non perde occasione di manifestare il suo sentimento di insofferenza rispetto al rigore sanitario imposto. Gli editorialisti rinomati, pertanto, leggerebbero nella reazione di Draghi un altolà preventivo a tentativi ...