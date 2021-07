Paura a Roma. Commerciante tenta di sventare un furto: picchiato e minacciato con delle forbici (Di sabato 24 luglio 2021) E’ entrato in un minimarket in Piazza San Cosimato, ha preso delle bottiglie e le stava portando via, senza pagare. Il tentativo di furto non è sfuggito all’occhio attento del gestore che ha provato a fermarlo. Questa “reazione” gli è costata cara, in quanto il ladro ha iniziato a minacciarlo con delle forbici. L’aggressione Un cittadino del Paraguay di 24 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Trastevere con le accuse di rapina impropria e lesioni personali. L’uomo è entrato in un minimarket di piazza San Cosimato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 luglio 2021) E’ entrato in un minimarket in Piazza San Cosimato, ha presobottiglie e le stava portando via, senza pagare. Iltivo dinon è sfuggito all’occhio attento del gestore che ha provato a fermarlo. Questa “reazione” gli è costata cara, in quanto il ladro ha iniziato a minacciarlo con. L’aggressione Un cittadino del Paraguay di 24 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della StazioneTrastevere con le accuse di rapina impropria e lesioni personali. L’uomo è entrato in un minimarket di piazza San Cosimato ...

Advertising

CorriereCitta : Paura a Roma: commerciante picchiato e minacciato con delle forbici per aver tentato di sventare un furto - iacopo_roma : RT @foisluca84: L'erezione causata dal Viagra è un effetto collaterale del farmaco che era stato studiato per altro. Ditelo agli Over60 ch… - Carabacetti : RT @EnricoMichetti: Ora a #piazzaitalia insieme a @GiorgiaMeloni. Per una Roma più efficiente, più pulita, più sicura. Una Roma che non abb… - Comeunavela : @LegaSalvini S è svegliato dicono a Roma. Inizia ad avere paura il pretino? - _nagareboshij : @saramaffio volevo andare con un mio amico a roma ma non ho ancora la seconda dose e con l'impennata dei contagi ho… -