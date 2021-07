Norme anti-Covid, troppi clienti in un bar di Bergamo: sanzionato dai carabinieri (Di sabato 24 luglio 2021) Bergamo. Controlli anti-Covid dei carabinieri in città e provincia. Tra giovedì e venerdì notte, i militari dell’Arma, congiuntamente ai cinofili di Orio al Serio, hanno effettuato verifiche all’interno e in prossimità dei locali serali e notturni, con particolare riferimento al rispetto della normativa per il contenimento e la gestione del “Covid-19”. Nelle ultime 48 ore, in orario serale, i militari dell’Arma hanno ispezionato numerosi bar e ristoranti, principalmente nell’area centrale e della stazione ferroviaria di Bergamo e nei dintorni di Seriate, sottoponendo a ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 luglio 2021). Controllideiin città e provincia. Tra giovedì e venerdì notte, i militari dell’Arma, congiuntamente ai cinofili di Orio al Serio, hanno effettuato verifiche all’interno e in prossimità dei locali serali e notturni, con particolare riferimento al rispetto della normativa per il contenimento e la gestione del “-19”. Nelle ultime 48 ore, in orario serale, i militari dell’Arma hanno ispezionato numerosi bar e ristor, principalmente nell’area centrale e della stazione ferroviaria die nei dintorni di Seriate, sottoponendo a ...

Norme anti-Covid, troppi clienti in un bar di Bergamo: sanzionato dai carabinieri BergamoNews.it In Gallura il primo festival "in cuffia" d'Italia Musica, teatro, tutto da ascoltare in cuffia, grazie alle wifi headphones, per una esperienza multisensoriale e a basso impatto ambientale. Ritorna dal 27 luglio al 7 agosto in Gallura la III edizione ...

