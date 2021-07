Nedved: “Ronaldo tornerà lunedì per restare, previsti dialoghi con Dybala e Chiellini. Allegri? È carico” (Di sabato 24 luglio 2021) Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo dei bianconeri in amichevole sul Cesena (3-1). L’ex centrocampista si è soffermato su quattro personaggi in particolare: Cristiano Ronaldo, Dybala, Chiellini e Allegri. Sul portoghese “Torna perchè è stato convocato per lunedì 26 e rimarrà con noi”. Sulla situazione di Dybala “I rapporti non erano freddi, siamo nei tempi. Cherubini è in contatto con il suo procuratore che arriva nei prossimi giorni a Torino”. Sul rinnovo di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) Pavel, vicepresidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo dei bianconeri in amichevole sul Cesena (3-1). L’ex centrocampista si è soffermato su quattro personaggi in particolare: Cristiano. Sul portoghese “Torna perchè è stato convocato per26 e rimarrà con noi”. Sulla situazione di“I rapporti non erano freddi, siamo nei tempi. Cherubini è in contatto con il suo procuratore che arriva nei prossimi giorni a Torino”. Sul rinnovo di ...

