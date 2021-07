Jeff Bezos e le donazioni a sorpresa (Di sabato 24 luglio 2021) La notizia è semplice: Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha donato 100 milioni di dollari ciascuno a due persone, 100 al commentatore della CNN Van Jones e 100 al cuoco José Andrés. La sorpresa è stata annunciata nel corso della conferenza stampa, tenutasi dopo lo storico volo nello spazio del 20 luglio, anniversario dello sbarco sulla Luna. Non bastava un avvenimento eclatante di suo, ci voleva qualcosa di speciale, inaspettato, forse un modo per scusarsi di aver speso tanti soldi in un’impresa di cui si fa fatica a vederne i benefici se non a lungo termine e, forse, molto privati, ecco un gesto rivolto al pubblico, in particolare, quello ... Leggi su linkiesta (Di sabato 24 luglio 2021) La notizia è semplice:, fondatore di Amazon, ha donato 100 milioni di dollari ciascuno a due persone, 100 al commentatore della CNN Van Jones e 100 al cuoco José Andrés. Laè stata annunciata nel corso della conferenza stampa, tenutasi dopo lo storico volo nello spazio del 20 luglio, anniversario dello sbarco sulla Luna. Non bastava un avvenimento eclatante di suo, ci voleva qualcosa di speciale, inaspettato, forse un modo per scusarsi di aver speso tanti soldi in un’impresa di cui si fa fatica a vederne i benefici se non a lungo termine e, forse, molto privati, ecco un gesto rivolto al pubblico, in particolare, quello ...

Advertising

VittorioSgarbi : Jeff Bezos ha speso milioni di dollari per volare nello spazio e provare il 'vuoto' dell'assenza di gravità. Se me… - CottarelliCPI : Oh che bella notizia: Jeff Bezos vola nello spazio. Pagasse più tasse (invece di fare pressioni lobbistiche per pag… - Agenzia_Ansa : La partenza del primo volo suborbitale con equipaggio della compagnia Blue Origin. A bordo il magnate Jeff Bezos pe… - Frances65504939 : RT @gianluca_didino: Maschi bianchi milionari sparati nello spazio, cosa potrebbe andare storto - letipezz : Adesso tutta un’estate a parlare solo di vaccini e novax e quindi comunque di coronavirus. E se cambi paese è ugual… -