In viaggio con Pippo | riscoprilo su Disney Plus

In viaggio con Pippo: (ri)scoprilo su Disney Plus (Di sabato 24 luglio 2021) Disney Plus contiene una grande quantità di contenuti e spesso è difficile decidere che cosa guardare. Dai classici ai Pixar, da Marvel a Star Wars ci sono film e serie TV per tutti i gusti. Sono qui per farvi (ri)scoprire qualche contenuto meno popolare che potreste aver voglia di (ri)vedere. Oggi parliamo di In viaggio con Pippo. Tra i titoli adatti a tutta la famiglia presenti sulla piattaforma streaming di casa Disney c'è In viaggio con Pippo, il film d'animazione del 1995. Un film adatto al periodo estivo che vede protagonisti l'iconico Pippo e il ...

