Il popolo "No green pass" in 80 piazze, "vaffa" contro Draghi, Speranza e Burioni (Di sabato 24 luglio 2021) “Basta dittatura”, “No al green pass”, “Libertà”. Sono le parole che risuonano oggi in molte piazze italiane, da Nord a Sud, pronunciate da chi protesta contro l’obbligo della certificazione verde che verrà introdotta in Italia dal 6 agosto. In piazza del popolo, al centro di Roma, in mezzo a bandiere tricolore e poche mascherine si è svolta la manifestazione lanciata sui social dal Movimento nazionale No green pass. ”È una piazza libera, senza colori”, hanno ripetuto i manifestanti capitolini, tra cori inneggianti la libertà e contro il premier Mario ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) “Basta dittatura”, “No al”, “Libertà”. Sono le parole che risuonano oggi in molteitaliane, da Nord a Sud, pronunciate da chi protestal’obbligo della certificazione verde che verrà introdotta in Italia dal 6 agosto. In piazza del, al centro di Roma, in mezzo a bandiere tricolore e poche mascherine si è svolta la manifestazione lanciata sui social dal Movimento nazionale No. ”È una piazza libera, senza colori”, hanno ripetuto i manifestanti capitolini, tra cori inneggianti la libertà eil premier Mario ...

Advertising

LaStampa : Il popolo No Green Pass: “Libertà, Libertà. Basta dittatura”, in migliaia in piazza a Roma, Torino, Milano e Napoli - sashagladio : RT @d_essere: VERONA ITALIA NO GREEN PASS L'ITALIA DELLA LIBERTÀ STA PRENDONO LE MISURE BEN RITROVATO POPOLO DELLA LIBERTÀ ???????????????? https… - 29luglio1971 : RT @LaStampa: Il popolo No Green Pass: “Libertà, Libertà. Basta dittatura”, in migliaia in piazza a Roma, Torino, Milano e Napoli https://t… - RobertoZucchi11 : Green pass, gli italiani scendono in piazza: proteste a Roma e Milano contro il governo - SoniaLaVera : RT @d_essere: VERONA ITALIA NO GREEN PASS L'ITALIA DELLA LIBERTÀ STA PRENDONO LE MISURE BEN RITROVATO POPOLO DELLA LIBERTÀ ???????????????? https… -