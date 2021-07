Hakimi dimentica l’Inter | «Contento di come sono stato accolto al PSG»

(Di sabato 24 luglio 2021) Achrafha parlato in un’intervista subito dopo l’amichevole odierna in cui è anche andato in gol Autore del gol che ha deciso la partita amichevole contro l’Orléans, Achrafha parlato ai microfoni di BeIN Sports. L’ex calciatore delha parlato della partita di oggi, ma anche dei primi giorni a Parigi. «Siamo pronti, stiamo trovando il ritmo, stiamo recuperando bene per la gara di martedì contro il Siviglia. Speriamo di ottenere un primo trofeo la prossima settimana contro il Lille nel Trophée des Champions.di...

Advertising

internewsit : Hakimi subito in gol e dimentica l'Inter: «Felice di essere al PSG» - - mnldnt : Ci si dimentica sempre che l’Inter oltre Hakimi ha perso ANTONIO CONTE. @Sabatini -

Ultime Notizie dalla rete : Hakimi dimentica

Calcio News 24

Mentre il mondo interista è in attesa di conoscere il destino di Achraf(ad oggi il maggiore indiziato per essere sacrificato e fare cassa resta lui), spesso ci siche sotto contratto con l' Inter c'è ancora un altro esterno destro. Si tratta di Valentino ...Vanno premiati con l'abbraccio e anche con un bacio sulla fronte come fatto con. Mi ... Ci sidi quanto fatto, con 81 punti in campionato e una finale di Europa League, se non hai ...Achraf Hakimi lascia alle spalle l'Inter e, nella sua prima in amichevole contro il PSG, va subito in gol risultando decisivo.E il nerazzurro ha accolto tutti, uno per uno, posando sorridente e raccogliendo i complimenti degli appassionati di tutte le età. I tifosi interisti possono dunque stare tranquilli, sicuri che tra po ...