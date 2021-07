Gli strappi di un outsider: Mario e la crisi della Repubblica (Di domenica 25 luglio 2021) Dal 1938, un monumento onora in Arpino (FR) Gaio Mario, concittadino «sette volte console»: il viaggiatore è preparato grazie a una pomposa epigrafe apposta a una porta urbica. La statua, non certo memorabile, risulta però meno retorica di quella dedicata all’arpinate più famoso, Cicerone. Una sobrietà adatta al personaggio di Mario: uno che, per conquistare il consenso delle truppe, asseriva di essere un soldato, un uomo fatto da sé, uno che aveva provato di persona ciò che i suoi rivali … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 25 luglio 2021) Dal 1938, un monumento onora in Arpino (FR) Gaio, concittadino «sette volte console»: il viaggiatore è preparato grazie a una pomposa epigrafe apposta a una porta urbica. La statua, non certo memorabile, risulta però meno retorica di quella dedicata all’arpinate più famoso, Cicerone. Una sobrietà adatta al personaggio di: uno che, per conquistare il consenso delle truppe, asseriva di essere un soldato, un uomo fatto da sé, uno che aveva provato di persona ciò che i suoi rivali … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

_aint_none : @EsteriLega a meno che #speranza non gli strappi le pagine ad hoc. - GiuliaCamp : @disastrodal92 mi sa che Pier nn sia d’accordo, lui vuole la sua famiglia Leo e Giulia, io credo invece che in loro… - shelovesmax : @marycostanzi mette solo scarpe con gli strappi, non sa allacciarle - iitsauroraa : basta io vado a dormire prima che mi strappi gli occhi - eadaimon : @Alyenante E vabbè al massimo se gli strappi il libro poi si scopa. Amen ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gli strappi Napoli - Pro Vercelli, top e flop: Il miglior Zielinski è lontano ... serve maggior freddezza però lo stesso Spalletti ne giustifica gli errori per il grandissimo ... La sua attenuante è che è rientrato da pochissimi giorni, quindi non vengono fuori i suoi soliti strappi, ...

Sposalizio della Vergine, ultimato restauro alla tela del Vanni. L'opera è tornata nella sala Rossa di Palazzo dei Priori L'intervento ha previsto il rinforzo delle aree piu degradate, il risanamento di tagli e strappi, ... Restaurati e opportunamente ricollocati, gli anelli superstiti sono oggi riproposti a vista'. Fanno ...

Gli strappi di un outsider: Mario e la crisi della Repubblica | il manifesto Il Manifesto Strappano Rolex ad un turista, ma perdono smartphone. Arrestati dai carabinieri. Qui i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno tratto in arresto due pregiudicati gravemente indiziati di rapina e lesioni ai danni di un gruppo di turisti. Il danno per il turista rapinato del ...

... serve maggior freddezza però lo stesso Spalletti ne giustificaerrori per il grandissimo ... La sua attenuante è che è rientrato da pochissimi giorni, quindi non vengono fuori i suoi soliti, ...L'intervento ha previsto il rinforzo delle aree piu degradate, il risanamento di tagli e, ... Restaurati e opportunamente ricollocati,anelli superstiti sono oggi riproposti a vista'. Fanno ...Qui i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno tratto in arresto due pregiudicati gravemente indiziati di rapina e lesioni ai danni di un gruppo di turisti. Il danno per il turista rapinato del ...