Fate attenzione all'Atalanta perché Gasperini è da scudetto (Di sabato 24 luglio 2021) Mentre le squadre sono già in ritiro in vista del campionato 21/22, ci sembra giusto dare precedenza al mercato allenatori, figura apicale all'interno di una società. A conferma della bontà di questa tesi è venuta in nostro soccorso la Figc che, ponendo fine alla disastrosa conduzione precedente, si è assicurata le prestazioni di Mancini. Roberto è stata un'intuizione perfetta del Presidente Gabriele Gravina, ci ha portati sul tetto d'Europa e nessuno più ricorda la mancata qualificazione ai Mondiali quando al timone della Federazione c'era Tavecchio con Giampiero Ventura. Nella contrapposizione dei due periodi appare chiaro come abbia pesato il passato di Mancini, il suo carisma ma ...

