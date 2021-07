Calzaturificio in fiamme | danni e una notte di paura Le cause sembrano accidentali

Advertising

CronacheMc : SERVIGLIANO - Sul posto squadre di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata. Il personale ha confinato le fiamme all'intern… - YouTvrs : #Calzaturificio distrutto dalle fiamme - - rivieraoggi : Capannone di un calzaturificio in fiamme a Servigliano, intervento dei pompieri -

Ultime Notizie dalla rete : Calzaturificio fiamme

SERVIGLIANO - L' allarme è scattato a pochi minuti dalla mezzanotte.altissime stavano divorando ilDueggi di Servigliano. Un rogo che ha richiesto un intervento massiccio dei vigili del fuoco , con equipaggi arrivati da Fermo, Ascoli e Macerata. ...SERVIGLIANO -innella notte a Servigliano. La segnalazione ai vigili del fuoco è scattata intorno alla mezzanotte e grazie al tempestivo intervento di squadre dei distaccamenti di Fermo, ...SERVIGLIANO - L’allarme è scattato a pochi minuti dalla mezzanotte. Fiamme altissime stavano divorando il calzaturificio Dueggi di Servigliano. Un rogo che ha richiesto ...Macchinari e materiali da lavoro completamente in fumo alla fabbrica Dueggi. In corso accertamenti: non si esclude il dolo ...