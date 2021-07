Brave and Beautiful, spoiler: tradimenti sospetti (Di sabato 24 luglio 2021) Brave and Beautiful spoiler nuove puntate tra la rabbia di Cahide e un tradimento inaspettato. Cosa sta per accadere in Turchia? L'alleanza di Cahide e Bulent spoiler Brave and Beautiful con trame che arrivano direttamente dalla Turchia e fanno capire come, questa soap, non lasci mai tranquilli. Siamo rimasti con la proposta di Tahsin a Cesur nel diventare soci, ma quello che accadrà nelle prossime puntate è inimmaginabile. Cahide è perfida e si è alleata con Hulya per fare in modo di dare un nipote erede proprio a Tahsin. Bulent ha scoperto tutto, ma non vuole che il tradimento messo in ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 24 luglio 2021)andnuove puntate tra la rabbia di Cahide e un tradimento inaspettato. Cosa sta per accadere in Turchia? L'alleanza di Cahide e Bulentandcon trame che arrivano direttamente dalla Turchia e fanno capire come, questa soap, non lasci mai tranquilli. Siamo rimasti con la proposta di Tahsin a Cesur nel diventare soci, ma quello che accadrà nelle prossime puntate è inimmaginabile. Cahide è perfida e si è alleata con Hulya per fare in modo di dare un nipote erede proprio a Tahsin. Bulent ha scoperto tutto, ma non vuole che il tradimento messo in ...

Advertising

infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful, segreto rivelato: caos in città - zazoomblog : Anticipazioni Brave and Beautiful segreto rivelato: caos in città - #Anticipazioni #Brave #Beautiful - lina_ninaal : RT @redazionetvsoap: #Braveandbeautiful #anticipazioni Momenti drammatici... - maiamaiko70 : RT @redazionetvsoap: #Braveandbeautiful #anticipazioni Momenti drammatici... - DICVBAR : mi sono appena spoilerata qualcosa di Brave And Beautiful, sapevo di non dover entrare nell’hashtag -