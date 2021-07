A Valentina Parisse il premio “Ischia Exploit Music Award”

(Di sabato 24 luglio 2021)(NAPOLI) (ITALPRESS) – Nell’ambito dell’Global Film &Festival,ha ricevuto il” per il suo talento artistico. La sera del 23 luglio il riconoscimento per iisti è stato assegnato alla cantautrice romana a nome dell’Accademia Internazionale Artee dal fondatore del festival Pascal Vicedomini. Con l’assegnazione di questoentra ...

MUSICA "Estate Killer" è il nuovo singolo di un'artista a tutto tondo come, che vola già in radio e in digitale. "È un brano nel quale mi sono tuffata con grande entusiasmo: racchiude la freschezza dell'estate e quel velo di malinconia che si trascina ...'Estate Killer' (Polydor) è il nuovo singolo di, disponibile in radio e in digitale.ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Nell’ambito dell’Ischia Global Film & Music Festival, Valentina Parisse ha ricevuto il premio ...Nell’ambito dell’Ischia Global Film & Music Festival, Valentina Parisse riceve il premio "Ischia Exploit Music Award" per il suo talento artistico. Venerdì 23 ...