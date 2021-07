Advertising

gilnar76 : VIDEO | Spalletti ci crede: guardate cosa hanno fatto MANOLAS e MALCUIT! #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: ?? LAVORO A PARTE MANOLAS-MALCUIT Nella fase finale della seduta pomeridiana, #Manolas e #Malcuit hanno lavorato a parte c… - MGuardasole : ?? LAVORO A PARTE MANOLAS-MALCUIT Nella fase finale della seduta pomeridiana, #Manolas e #Malcuit hanno lavorato a… - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: Lavorano a parte con lo staff di #Spalletti a #Dimaro2021 Kostas #Manolas e Kevin #Malcuit #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Spalletti

Nono giorno in Val di Sole sotto la guidae nonostante manchino un po' di interpreti ... Ecco il...del web per i suoitra insulti al guardalinee alla rissa solo contro tutti di Messina - Venezia, al famoso gesto a Del Piero è tornato a parlare. Soviero, che ne pensa del lavoro di? '...Il Napoli di Luciano Spalletti si è allenato in Trentino prima della sfida in programma contro la Pro Vercelli, ultima amichevole degli azzurri.Il Napoli prosegue il suo ritiro a Dimaro, in Trentino, per prepararsi alla nuova stagione. Nono giorno in Val di Sole sotto la guida Spalletti e nonostante man ...