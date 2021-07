Steam Deck | eBay blocca le prevendite a prezzi folli dei bagarini – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 23 luglio 2021) La pandemia ha reso sempre più evidente il problema del bagarinaggio: per questo motivoha deciso di intervenirendo le.. La pandemia da COVID-19 e la conseguente scarsità di componentistica tecnologica ha reso sempre più evidente il problema del bagarinaggio. Lo abbiamo visto con PS5 e in misura minore con Xbox Series X, sta ricapitando in queste ore con, laportatile di Valve. I colossi della tecnologia e i rivenditori stanno cercando di trovare delle soluzioni, ma spesso è difficile arginare un ...

Advertising

Multiplayerit : Steam Deck: eBay blocca le prevendite a prezzi folli dei bagarini - misteruplay2016 : Steam Deck venduti su eBay a prezzi stratosferici? La piattaforma blocca finalmente i bagarini - ScreenplayersIT : @XxJoe30031xX In questo caso l'articolo si focalizza su come Steam Deck teoricamente offra l'opzione di installare… - infoitscienza : Steam Deck: Ubisoft porterà i suoi giochi solo se la console avrà successo - telefoninonet : Valve Steam Deck: si può sostituire l’SSD -

Ultime Notizie dalla rete : Steam Deck

Secondo Pierre - Loup Griffais, dipendente di Valve,sarà la console definitiva perché in grado di far funzionare qualsiasi gioco presente nel catalogo didopo anni di test su test: " Non abbiamo davvero trovato qualcosa che potremmo ...Durante la presentazione del 15 luglio scorso, abbiamo appreso che la nuova console/PC portatile di Valve , ovvero, arriverà presto sul mercato e che il suo sistema operativo sarà personalizzabile, ma non solo. Sappiamo anche quanto il prezzo che il pubblico pagante dovrà corrispondere in sede di pre - ...La pandemia ha reso sempre più evidente il problema del bagarinaggio: per questo motivo eBay ha deciso di intervenire bloccando le prevendite a prezzi folli.. La pandemia da COVID-19 e la ...Valve ha annunciato pochi giorni fa Steam Deck, la console portatile dalle potenzialità di un vero e proprio PC gaming, venduto ad un prezzo accessibile. Anche se Steam Deck sarà disponibile non più a ...