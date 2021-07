Sedicenne investita nella notte | è grave

Advertising

La Nazione

Abbadia San Salvatore (Siena), 23 luglio 2021 - Una ragazza di 16 anni è grave dopo essere statada un'auto ad Abbadia San Salvatore . Sono in corso le indagini sulla dinamica dell'incidente e sulla posizione documentale del conducente. L'incidente è avvenuto la scorsa notte, poco ...Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est alle 1,49 in località Casa Nuova ad Abbadia San Salvatore per l'investimento di una 16enne, trasportata in codice 3 (rosso) al pronto soccorso dell'ospedale ...Abbadia San Salvatore (Siena), 23 luglio 2021 - Una ragazza di 16 anni è grave dopo essere stata investita da un'auto ad Abbadia San Salvatore. Sono in corso le indagini sulla dinamica dell'incidente ...SARONNO – Serata movimentata ieri sera in viale Santuario dove sono accorsi i mezzi di soccorso. Sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e un’ambulanza. Fortunatamente alla ...