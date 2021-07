Roma, altre due ragazze ritrovate grazie a “Been Found Safe”. Una di queste era nel video di presentazione di Rui Patricio (Di venerdì 23 luglio 2021) L’attività della Roma di contribuire alla ricerca dei bambini scomparsi continua a dare frutti importanti, come si evince dal messaggio lanciato dal club giallorosso tramite il proprio profilo Twitter: “Il nostro partner Telefono Azzurro ha informato il Club che due ragazze italiane incluse recentemente nei video di annuncio di nuovi acquisti sono state ritrovate sane e salve. Sale a 10 il numero di casi risolti tra quelli inclusi nei video pubblicati dall’AS Roma. Una delle due ragazze ritrovate era inclusa nel video di ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) L’attività delladi contribuire alla ricerca dei bambini scomparsi continua a dare frutti importanti, come si evince dal messaggio lanciato dal club giallorosso tramite il proprio profilo Twitter: “Il nostro partner Telefono Azzurro ha informato il Club che dueitaliane incluse recentemente neidi annuncio di nuovi acquisti sono statesane e salve. Sale a 10 il numero di casi risolti tra quelli inclusi neipubblicati dall’AS. Una delle dueera inclusa neldi ...

