"Mi sento abbandonato". Massimo Boldi, la confessione più triste proprio nel giorno del suo compleanno

Massimo Boldi ha compiuto oggi 76 anni. Il comico si è lasciato andare una lunga confessione sui social. Un post a margine di una foto in cui si vede seduto in treno con indosso una camicia rosa, un giubbino giallo e un paio di occhiali e un'eccentrica mascherina. "Era il 23 Luglio 1945 – si legge nelle prime righe della didascalia del post – all'ospedale del circolo di Luino nascevo io, Massimo Boldi ringrazio mia mamma Carla e mio papà Marco Tranquillo per avermi messo al mondo. Sino ad oggi la mia vita è una cosa meravigliosa". "Sono cresciuto in una famiglia semplice sana, ho due fratelli che amo ...

gmduello : Lo spirito giovane in un corpo che invecchia, la paura di cosa c’è dall’altra parte, la consapevolezza di aver fatt… - EleonoraDAmore : “Mi sento un po’ abbandonato, vorrei la vita eterna”: oggi è il compleanno di Massimo Boldi, un 'nonno cipollino'… - Ramos7755925266 : @borghi_claudio @1Marzia2 @RizzoGiov mi sembra che le richieste in CDM siano state bellamente ignorate.... da Agos… - frittelladimele : Ma invece di andare in Grecia in Spagna in Veneto perchè nessun* di voi viene a trovarmi qua che mi sento più sola… - jeetblaackheart : @masocazzimiei il mio migliore amico è fidanzato da un anno e non mi ha ancora abbandonato,mi sento così fortunata -